В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Верхнеудинске»

























В Улан-Удэ на втором этаже торгового дома «Верхнеудинск» потушили условный пожар во время пожарно-тактического учения.- Персонал и посетители покинули здание самостоятельно. Действия пожарных всё это время координировал оперативный штаб. Благодаря слаженным действиям всех участников учений, условный пожар был ликвидирован в кратчайший срок. Без пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.По словам начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Николая Бокарева, после учений разобрали допущенные ошибки. Учения на объекте с массовым пребыванием людей оценили на «удовлетворительно».В ходе тушения условного пожара были задействованы 34 человека личного состава и 7 единиц пожарной техники, в том числе автолестница.