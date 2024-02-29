Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми

«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества»



Нашим фундаментальным нравственным выбором назвал президент России Владимир Путин поддержку семей с детьми. «Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», - сказал глава государства, выступая сегодня, 29 февраля с ежегодным посланием перед Федеральным собранием России.



Владимир Путин сообщил, что добиться устойчивого роста рождаемости мы должны «в горизонте ближайших шести лет», а для этого необходимо принятие дополнительных решений в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. Среди таких дополнительных мер, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и поддержку рождаемости в стране, будет запущен новый национальный проект «Семья».



Программа, в частности предполагает дополнительное финансирование в тех 39 регионах России, где уровень рождаемости ниже среднероссийского.



- До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года, - уточнил Владимир Путин.



Снижение рождаемости затронуло и Бурятию. По данным Бурятстата, в январе-ноябре 2023 года в республике родилось 9426 ребёнка, это на 662 человека меньше, чем за тот же период 2022 года. Хотя в целом, по данным Росстата, по рождаемости в 2023 году Бурятия заняла третье место среди регионов ДФО.



Ещё одна меры поддержки семей – пролонгация семейной ипотеки, за счёт которой за последние шесть лет 900 тысяч человек улучшили свои жилищные усилия.



- Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – шесть процентов, - подчеркнул президент.



Кроме того, Владимир Путин предложил продлить действие такой нормы, как погашение за семью часть ипотечного кредита – 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка, до 2030 года:



- В текущем году потребуется почти 50 миллиардов рублей на это, потом по нарастающей – всё больше и больше, но деньги для этого есть.



Программа компенсации была разработана и начала действовать по поручению президента России Владимира Путина с 2019 года. За это время в Бурятии выплаты на погашение ипотеки в размере до 450 тыс. рублей получили 6,9 тыс. многодетных семей на общую сумму 3,1 млрд рублей, а с начала 2023 года - 1,1 тыс. семей на сумму 523 млн рублей.



Владимир Путин упомянул, что в России в настоящее время насчитывается более двух миллионов семей, в которых растут трое и больше детей.



- С 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8 процента – хороший показатель, - сказал Владимир Путин.



В Бурятии, по данным министерства социальной защиты населения республики, насчитывается порядка 30 тысяч семей, в которых воспитывается трое и более детей.



Также для поддержки многодетных семей президент предложил увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребёнка и до 6 тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребёнка.



- Для примера: семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своём бюджете 1300 рублей, при этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тысяч рублей. Такая мера поддержки должна предоставлять автоматически, без подачи заявлений, - отметил президент.



Затронул глава государства и ключевую программу стимулирования рождаемости – программу материнского капитала:



- Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка – ещё на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить её как минимум до 2030-го.



Ранее сообщалось, что в 2023 году 66 тысяч семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей получили «единое пособие» на общую сумму в 15 млрд рублей. Объёмы поддержки семей с детьми возрастут в Бурятии в 2024 году на 5 млрд рублей – до 20,4.

