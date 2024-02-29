В Бурятии увековечили память ветеранов МВД, погибших на СВО

















В Кабанском районе Бурятии открыли памятную доску в честь ветеранов районного отдела полиции, погибших в ходе СВО. Увековечили память капитана полиции в отставке Виктора Димова и капитана милиции в отставке Юрия Каширихина, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.На открытие памятной доски пришли родственники погибших, сотрудники районного отдела полиции и местные жители.- Юрий Каширихин и Виктор Димов известны своей неукоснительной преданностью службе. Их жертвенность и отвага в ходе СВО остались в памяти всех, кто знал этих отважных мужчин, - сказал начальник отдела МВД Росси по Кабанскому району полковник полиции Анатолий Горбик.Капитан полиции в остатке Виктор Димов отдал службе в органах внутренних дел 12 лет в должности участкового уполномоченного полиции. В сентябре 2022 года был мобилизован.Юрий Каширихин ушёл на заслуженный отдых в звании капитана милиции в отставке, отслужив 23 года. Он прошёл путь от сотрудника патрульно-постовой службы до начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых. В июне 2023 года заключил контракт.Указом президента России за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга Юрий Каширихин и Виктор Димов награждены орденами Мужества посмертно.Право открыть памятную доску предоставили брату Юрия Каширихина. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.