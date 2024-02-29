Они появятся в Улан-Удэ, а также Селенгинском и Мухоршибирском районах
В Бурятии в 2024 году по программе «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» в Селенгинском, Мухоршибирском районах и Улан-Удэ будут смонтированы три модульных спортивных зала. Общая площадь объектов составит 350 квадратных метров. Финансирование в рамках президентской дальневосточной субсидии составляет 153 млн рублей.
Современные спортивные залы будут смонтированы в Селенгинской специальной (коррекционной) школе-интернате, Мухоршибирской школе и школе № 54 города Улан-Удэ. Новые некапитальные сооружения будут оснащены необходимым оборудованием для занятия спортом.
– Место под новый спортзал уже определено, он будет находиться прямо на территории школы. Сегодня у детей занятия физкультурой проходят в расположенных неподалёку залах 1-й школы и спортивной сельской школы. Мы очень долго ждали этого момента. При таком количестве детей – 442 ученика с 1 по 11 класс – необходимость спортзала очевидна. Ждём от нового спортзала только самого лучшего, чтобы дети ходили с большим удовольствием на занятия, росли крепкими, сильными и здоровыми, – рассказала директор Мухоршибирской средней общеобразовательной школы Людмила Осипова.
Программа «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» реализуется по инициативе трёхкратного чемпиона мира по киокусинкай каратэ Хаида Мантаева. В декабре 2023 года по этой программе открыты первые три модульных спортзала в Улан-Удэ: в республиканской кадетской школе-интернате, Мариинской школе-интернате и специальной (коррекционной) общеобразовательная школе-интернате №2.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в конце прошлого года Минвостокразвития России совместно с полномочным представительством президента России в ДФО приняли решение увеличить до 250 число новых объектов в рамках программы «50 спортивных школьных залов».
В школах Бурятии установят ещё три модульных спортзала
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