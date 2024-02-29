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В Улан-Удэ развернётся фестиваль молодых семей

В Улан-Удэ развернётся фестиваль молодых семей
Общество,  Фото:pixabay.com
Самых лучших наградят дипломами и сертификатами

Молодые семьи Улан-Удэ соберутся завтра, 1 марта, в концертно-театральном центре «Феникс». Здесь пройдёт городской фестиваль «Сугтаа жаргалтай – Счастливы вместе», посвящённый Году семьи.

- На фестивале расскажут, как вести семейный бюджет, о мерах социальной поддержки и здоровом образе жизни. Для маленьких участников подготовлена развлекательная программа с аквагримом и квестами. Также горожан ждёт праздничный концерт, а желающие смогут вступить в ряды добровольческих движений и организаций, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

В завершение фестиваля самых лучших наградят дипломами и сертификатами. Начало мероприятия в 14:00, регистрация – с 13:00. Вход на фестиваль свободный.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ фестиваль семьи молодежь

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