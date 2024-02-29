Бурятия обустроит дворы в подшефном районе ДНР

Там появятся горки, качели, тренажёры и зоны отдыха для взрослых



В Старобешевском районе Донецкой народной республики, над которым летом 2022-го взяла шефство Бурятия, начали обустраивать дворы. В городе Комсомольское, посёлках Старобешево и Новый Свет, а также сёлах Марьяновка и Новозарьевка появится пять детских и спортивных комплексов.



Площадки разместятся на придомовых территориях. Там будут современные горки, качели, песочницы и различные тренажёры для детей разного возраста. Предусмотрят и зоны отдыха для взрослых.



- Сейчас подрядчики готовят площадки для установки игровых элементов. Они демонтируют старое оборудование, выравнивают поверхность земли и делают бордюры. Кроме того, осуществляется завоз материалов, – отметил начальник управления капитального строительства (УКС) Бурятии Анатолий Урбанов.



Благоустройство дворовых территорий планируется завершить этой весной. Бурятия в рамках поручения президента России Владимира Путина с 2022 года помогает Старобешевскому району ДНР восстанавливать социальную инфраструктуру.

