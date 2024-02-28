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От Бурятии на всемирный фестиваль молодёжи поедут 49 человек

От Бурятии на всемирный фестиваль молодёжи поедут 49 человек
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Среди них школьники, студенты, учёные, работающая молодёжь

На всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» города Сочи, Бурятию представят студенты и представители разных профессий, которых объединяет стремление научиться быть полезными своей стране.

Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет: 500 из России и 500 из-за рубежа. Ученица республиканского лицея-интерната №61 для одарённых детей Елизавета М. – единственная школьница в делегации Бурятии. Она победительница всероссийской олимпиады школьников. Елизавета в олимпиадном движении с 8 класса. В первый же год участия она прошла на несколько заключительных этапов перечневых олимпиад и выиграла турнир им. Ломоносова.

– Я надеюсь найти новых знакомых, очень хочу найти стажировку где-нибудь, связанную со сферой медиа, журналистикой, и привести какие-то новые идеи, впечатления, которые я смогу использовать, работая на территории уже своего региона, – рассказала Елизавета.

Также в составе делегации республики студенты Бурятского госуниверситета, Восточно-Сибирского государственного института культуры, сотрудники Байкальского института природопользования СО РАН, работники Российских железных дорог, Улан-Удэнского авиазавода, учителя, участники «Движения первых».

В первые дни фестиваля участники подключатся к образовательному марафону. Более 100 спикеров обсудят с молодёжью актуальные темы глобальных вызовов времени, сохранения исторической правды, достижения науки и культуры. Также участников ждут лекции, мастер-классы, круглые столы, открытые диалоги с зарубежными и российскими государственными деятелями, учёными, спортсменами, деятелями культуры и лидерами общественного мнения из России и других стран.

Во всемирном фестивале молодёжи примут участие 20 тысяч молодых лидеров в возрасте 14-35 лет из более чем 180 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Бурятия фестиваль молодежь

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