Ученикам велели не приближаться к месту их падения
В Бичуре пожаловались на сосульки, нависшие на крыше местной СОШ № 1. По словам местных жителей, они то и дело летят вниз. Одна из сельчанок обратила на это внимание, когда встречала ребёнка из школы.
Директор Бичурской СОШ № 1 Ольга Серявина отметила: из-за обильных осадков этой зимой на кровле много снега и сосулек.
- Места, где они падают, огорожены лентой, с учащимися проведены профилактические беседы, – цитирует руководителя учебного заведения «Бичура-инфо.24/7».
Как выяснилось, в населённом пункте нет службы, которая чистит крыши от снега и ледяных наростов – для таких работ нужен специальный допуск.
В селе Бурятии над головами школьников нависли сосульки
Общество, Фото:
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