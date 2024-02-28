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В селе Бурятии над головами школьников нависли сосульки

В селе Бурятии над головами школьников нависли сосульки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ученикам велели не приближаться к месту их падения

В Бичуре пожаловались на сосульки, нависшие на крыше местной СОШ № 1. По словам местных жителей, они то и дело летят вниз. Одна из сельчанок обратила на это внимание, когда встречала ребёнка из школы.

Директор Бичурской СОШ № 1 Ольга Серявина отметила: из-за обильных осадков этой зимой на кровле много снега и сосулек.

- Места, где они падают, огорожены лентой, с учащимися проведены профилактические беседы, – цитирует руководителя учебного заведения «Бичура-инфо.24/7».

Как выяснилось, в населённом пункте нет службы, которая чистит крыши от снега и ледяных наростов – для таких работ нужен специальный допуск. 
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