В селе Бурятии над головами школьников нависли сосульки

Ученикам велели не приближаться к месту их падения



В Бичуре пожаловались на сосульки, нависшие на крыше местной СОШ № 1. По словам местных жителей, они то и дело летят вниз. Одна из сельчанок обратила на это внимание, когда встречала ребёнка из школы.



Директор Бичурской СОШ № 1 Ольга Серявина отметила: из-за обильных осадков этой зимой на кровле много снега и сосулек.



- Места, где они падают, огорожены лентой, с учащимися проведены профилактические беседы, – цитирует руководителя учебного заведения «Бичура-инфо.24/7».



Как выяснилось, в населённом пункте нет службы, которая чистит крыши от снега и ледяных наростов – для таких работ нужен специальный допуск.

