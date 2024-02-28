У медколледжа в Улан-Удэ появится огромный шестиэтажный корпус

Его построят рядом со старым зданием



В Улан-Удэ построят новый учебный корпус республиканского базового медицинского колледжа. Прежнему уже 64 года – учебное заведение распахнуло свои двери в 1960-ом. Там не хватает помещений для учебных кабинетов, лабораторий и лекций – не говоря уже про хорошую столовую и спортзал.



Сам корпус площадью в восемь с половиной тысяч квадратных метров будет шестиэтажным. На первом этаже разместится актовый зал на 180 посадочных мест, на втором – спортивный с группой подсобок. Кроме того, в здании будут столовая с обеденным залом, классы для занятий, лаборатории, лекционные залы, библиотека, санитарно-бытовые и технические помещения.



Фасады облицуют стальными кассетными панелями контрастных цветов – это придаст зданию современный вид. А с нынешним его соединят тёплым надземным переходом в уровне второго этажа. Специализированные учебные классы – «Машина скорой помощи», «Диагностический кабинет», «Лечебный кабинет», «Кабинет реанимации», «Травмпункт», «Перевязочный кабинет», «Кабинет медицины катастроф» – и не менее десятка подобных позволят организовать проведение занятий в одну смену для 300 студентов.



Проект строительства нового корпуса медколледжа приняли на рассмотрение в Госэкспертизе Бурятии. Средства на его возведение направят из федерального (85 %) и республиканского (15 %) бюджетов.



