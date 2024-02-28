А обслуживающую дом компанию привлекут к ответственности
В Гусиноозёрске управляющую компанию накажут за некачественную уборку подъездов. С жалобой на неё обратился в Госстройжилнадзор один из жильцов многоквартирного дома. Как выяснилось, он три дня звонил в аварийно-диспетчерскую службу УК с просьбой навести порядок.
При проверке, которую устроило надзорное ведомство, «управляшка» отчиталась о выполнении заявки и представила акты приёмки работ. Однако подписало их неуполномоченное лицо. А это – уже нарушение лицензионных требований, за которое организации, обслуживающая дом, придётся понести ответственность.
- Договор управления определяет проведение контроля за выполнением работ и оказанием услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в соответствии с законодательством. При этом члены совета многоквартирного дома, равно как и остальные собственники, не имеют права подписывать такой акт, – разъяснили в Госстройжилнадзоре. – Этим правом обладает только председатель совета либо избранный на общем собрании и уполномоченный на то собственник от лица всех жильцов.
Представленные акты приёмки не соответствовали условиям договора управления. Организация не направила их председателю для ознакомления и подписания, Потому до 5 марта УК обязали сделать перерасчёт за уборку подъездов. На саму компанию уже составили протокол об административном правонарушении.
В райцентре в Бурятии людям сделают перерасчёт за плохую уборку подъездов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его построят рядом со старым зданием
В Забайкальском нацпарке продолжается необычная экоакция
В их работе произошёл массовый сбой
Анна Абзаева призывает не вестись на уловки мошенников
Такое же право получат их близкие
А обслуживающую дом компанию привлекут к ответственности
В учреждениях прошли тематические мероприятия
Появившийся в 2024 году рейс пользуется бешеной популярностью
Мероприятие пройдёт в первой половине марта
Его проведут в Ольхонском районе
Сейчас в городе вовсю подсыпают опасные участки
В Улан-Удэ -13 градусов
В Кабанском районе с «золотым» юбилеем поздравили супругов Алексеевых
Также участвовали спортсмены из Забайкалья и Иркутской области
В Южном Прибайкалье прошла экспедиция по отбору проб снежного покрова