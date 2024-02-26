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Из Монголии в Бурятию открыли «двойной коридор»

Из Монголии в Бурятию открыли «двойной коридор»
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Пассажирам станет проще проходить таможенную границу

Сегодня, 26 февраля, на пассажирском направлении таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Кяхта» Бурятской таможни на въезд в Россию начала функционировать система «красного» и «зелёного» коридоров. Система двойного коридора на направлении «выезд» на таможенном посту МАПП «Кяхта» функционирует с 19 июня 2023 года.

По словам и.о. начальника таможенного МАПП «Кяхта» Алексея Нечаева, система двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор «зелёного» или «красного» коридоров гражданами, следующими через таможенную границу, в зависимости от наличия либо отсутствия товаров, подлежащих обязательному декларированию. По «зелёному» коридору следуют те, кто не имеет товаров, которые нужно декларировать. Это позволит значительно упростить таможенные процедуры и ускорить время прохождения границы.

Он напомнил, что, если при въезде на территорию Евразийского экономического союза у гражданина имеются при себе товары для личного пользования на сумму более 1000 евро или весом свыше 31 кг, а также валюта на сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, ему нужно выбрать для движения «красный» коридор и заполнить таможенную декларацию. Также по «красному» коридору должны проходить граждане, которые везут более трёх литров алкогольных напитков, табачные изделия - более 200 сигарет или 50 сигар. Таможенную декларацию можно заполнить как в зоне таможенного контроля, так и заранее в электронном виде на сайте ФТС России.

При этом если у таможенного инспектора возникают подозрения, то он вправе остановить пассажира, проходящего по «зелёному коридору» для проведения таможенного контроля его багажа и вещей. В случае обнаружения у гражданина товаров, подлежащих декларированию или скрытых от таможенного контроля, ему грозит ответственность за административное правонарушение. Об этом сообщает Бурятская таможня.

Бурятия Монголия таможня МАПП Кяхта

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