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Жительница Бурятии сделала более 32 тысяч простираний

Жительница Бурятии сделала более 32 тысяч простираний
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На это у неё ушло два с половиной месяца

В Курумканском районе в дацане «Гандан Ше Дувлин» ещё в начале декабря объявили акцию «100 000 мургэл». Присоединиться к ней могли все желающие. Главным условием было вести индивидуальный подсчёт.

Продолжалась акция до 24 февраля. И вот на днях в дацане подвели её итоги. Всего там сделали 123 305 простираний.

Больше всех – 32 650 – совершила та же жительница республики, что и в прошлом году. А в целом подписчики официальной группы «Гандан Ше Дувлин» во «ВКонтакте» сделали 111 032.

Лидером стал коллектив Инзагатуйской школы Джидинского района. Сотрудники совершили 72 615 мургэл. Настоятель «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил Лама (Олег Намжилов) пожелал всем крепкого здоровья и успеха в делах.

- Важно не останавливаться, а продолжать для себя, для своего здоровья. Ведите запись – так постепенно можно и миллион простираний сделать, и больше. Конечно, стоит взять небольшой перерыв, отдохнуть какое-то количество дней. С каждым годом всё больше людей присоединяется к армии простирающихся. И это очень хорошо, – подчеркнул лама. 
буддизм дацан Курумканский район

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