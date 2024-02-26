Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата России

Спортсмен занял второе место в беге на 800 метров



C 23 по 25 февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве прошёл 54-й чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении.



Николай Вербицкий, выступающий за Бурятию и Московскую область, занял второе место на дистанции 800 метров с результатом 1:47.27. Спортсмен уступил 0,06 секунды победителю и выполнил норматив мастера спорта международного класса.



Как сообщает РСШОР, тренирует легкоатлета Виктор Домнин и Павел Яковлев.

