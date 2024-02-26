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В Бурятии построят поликлинику за 1 миллиард рублей

В Бурятии построят поликлинику за 1 миллиард рублей
Общество,  Фото:t.me/uksprb
К работам планируют приступить уже в марте

В этом году в селе Курумкан начнётся возведение поликлиники на 250 посетителей в день. Объект будет состоять из четырёх блоков, построить его планируют за два года. В управлении капитального строительства отметили, что стоимость объекта составит 1 млрд. рублей.

Сегодня специалисты управления капитального строительства встретились с администрацией Курумканского района на месте будущей строительной площадки и обсудили детали работы.

Согласно проекту, новое здание возведут на месте старого. В нём будет располагаться взрослая поликлиника на 205 посещений, детская поликлиника на 45 посещений, серологическая и паразитологическая лаборатории, а также административное здание.

- Первое, что предстоит сделать подрядчику- это демонтировать старую поликлинику, состоящую из двух корпусов. В ходе строительства могут возникнуть первые трудности, связанные с выносом сетей электроснабжения, связи и ВОЛС, а также предстоит перекрыть часть прилегающей улицы. Эти вопросы и пути их решения обсудили с представителями администрации района, руководством больницы, - рассказал главный инженер управления капитального строительства Бурятии Евегний Путятин.



По словам главного врача медицинского учреждения, старое здание детской поликлиники было построено в 60-х годах прошлого века, а здание взрослой поликлиники и вовсе в начале прошлого века.

- На сегодняшний день поликлиника обслуживает население всего района. Площадей в старом здании не хватает, коридоры и кабинеты узкие. Здание уже не соответствует современным нормам СанПина. Кроме этого, из-за нехватки помещений какие-то услуги приходится осуществлять в других зданиях. К примеру, нашим пациентам приходится сдавать кровь и анализы в одном месте, а проходить рентген в другом. Поэтому очень ждём, когда у нас появится новое большое здание, в котором разместятся все наши специалисты, - прокомментировала главный врач Курумканской центральной районной больницы Виктория Мунхоева.

Само строительство будущего объекта планируют начать в марте этого года.

строительство поликлиника

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