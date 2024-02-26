Бурятия стала 31-й в стране по доступности бензина





Авторы исследования пояснили, что регионы ранжировали по объёму наиболее распространённой в стране марки бензина, коей является АИ-92.

Больше всего бензина на месячное жалованье в январе 2024-го могли приобрести жители Ямало-Ненецкого округа (2589 литров) Москвы (2278) и Чукотки (2160), а меньше всего – водители в Ингушетии и других северокавказских республиках. К такому выводу пришли эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг. Они изучили среднюю зарплату в разных регионах страны, чтобы узнать, сколько автомобильного топлива получится купить на эту сумму.В Бурятии, как выяснилось – 1028 литров бензина марки АИ-92. Месяц назад литр такого бензина в республике стоил 51 рубль 44 копейки. За год он подорожал на 7,3%.Бурятия в списке из 85 регионов (данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет) значится на 31 месте. Соседнее Забайкалье оказалось на 33-ем – там на среднюю заработную плату можно приобрести 1026 литров АИ-92 (по 57 рубля 2 копейки), в Иркутской области (15 позиция в рейтинге) – 1222 литра по 51 рублю 15 копеек.