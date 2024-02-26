Более полутора десятков машин увенчали флаги и портреты павших бойцов
В минувшую субботу, 24 февраля, в Гусиноозёрске состоялся автопробег (возрастное ограничение – 0+) в память о военнослужащих, погибших на специальной военной операции. Об этом рассказали в соцсетях глава Селенгинского района Станислав Гармаев:
Мероприятие организовали райадминистрация и региональная общественная организация по увековечиванию памяти. К пробегу присоединилось более 15 автомобилей, увенчанных флагами и портретами павших бойцов.
- Он стал не только символом скорби, но и доказательством того, что память о героях всегда будет жива в сердцах их родных, друзей и всех жителей Селенгинского района, – отметил Гармаев.
В райцентре в Бурятии устроили автопробег в память о погибших на СВО
Общество, Фото:
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