В райцентре в Бурятии устроили автопробег в память о погибших на СВО

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Более полутора десятков машин увенчали флаги и портреты павших бойцов



В минувшую субботу, 24 февраля, в Гусиноозёрске состоялся автопробег (возрастное ограничение – 0+) в память о военнослужащих, погибших на специальной военной операции. Об этом рассказали в соцсетях глава Селенгинского района Станислав Гармаев:



Мероприятие организовали райадминистрация и региональная общественная организация по увековечиванию памяти. К пробегу присоединилось более 15 автомобилей, увенчанных флагами и портретами павших бойцов.



- Он стал не только символом скорби, но и доказательством того, что память о героях всегда будет жива в сердцах их родных, друзей и всех жителей Селенгинского района, – отметил Гармаев.



