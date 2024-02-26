26 февраля

25 февраля

Популярное

В райцентре в Бурятии устроили автопробег в память о погибших на СВО

В райцентре в Бурятии устроили автопробег в память о погибших на СВО
Общество,  Фото:администрация Селенгинского района
Более полутора десятков машин увенчали флаги и портреты павших бойцов

В минувшую субботу, 24 февраля, в Гусиноозёрске состоялся автопробег (возрастное ограничение – 0+) в память о военнослужащих, погибших на специальной военной операции. Об этом рассказали в соцсетях глава Селенгинского района Станислав Гармаев:

Мероприятие организовали райадминистрация и региональная общественная организация по увековечиванию памяти. К пробегу присоединилось более 15 автомобилей, увенчанных флагами и портретами павших бойцов.

- Он стал не только символом скорби, но и доказательством того, что память о героях всегда будет жива в сердцах их родных, друзей и всех жителей Селенгинского района, – отметил Гармаев.

автопробег спецоперация на Украине военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали об едином пособии семьям мобилизованных
В Бурятии рассказали об едином пособии семьям мобилизованных
Общество, 26.02.2024
При его назначении доходы призванных на СВО не учитываются

В райцентре в Бурятии устроили автопробег в память о погибших на СВО
В райцентре в Бурятии устроили автопробег в память о погибших на СВО
Общество, 26.02.2024
Более полутора десятков машин увенчали флаги и портреты павших бойцов
До -18 похолодает в Бурятии
До -18 похолодает в Бурятии
Общество, 26.02.2024
В республике сохранятся морозы
Иркутский блогер поела буузы вилкой и рассердила жителей Бурятии
Иркутский блогер поела буузы вилкой и рассердила жителей Бурятии
Общество, 25.02.2024
Юмористический ролик про национальное блюдо обернулся бурной дискуссией
В пригородное ДНТ в Бурятии свезли несколько десятков бездомных собак
В пригородное ДНТ в Бурятии свезли несколько десятков бездомных собак
Общество, 25.02.2024
Теперь местные жители жалуются на беспрестанный лай и вой
Улан-удэнцы попросили запустить новенький «Богатырь» в обход Шишковки
Улан-удэнцы попросили запустить новенький «Богатырь» в обход Шишковки
Общество, 25.02.2024
Они призвали открыть в городе новый кольцевой маршрут
Прокурор Бурятии проведёт приём в двух районах
Прокурор Бурятии проведёт приём в двух районах
Общество, 25.02.2024
Рассказать Михаилу Филичеву о своих проблемах смогут хоринцы и баунтовцы
В Улан-Удэ сдают квартиры по сумасшедшим ценам
В Улан-Удэ сдают квартиры по сумасшедшим ценам
Общество, 25.02.2024
Аренда некоторых из них обойдётся в 60 тысяч в месяц
В небе над Бурятией разглядели детское лицо
В небе над Бурятией разглядели детское лицо
Общество, 25.02.2024
Оно «возникло» из облаков в Баргузинском районе
Экс-министр экономики Бурятии призвала не устраивать драму из-за новых санкций ЕС против России
Экс-министр экономики Бурятии призвала не устраивать драму из-за новых санкций ЕС против России
Экономика, 25.02.2024
Татьяна Думнова заявила, что ничего нового и сокрушительного в них нет
В столице Бурятии озаботились новым ледовым городком
В столице Бурятии озаботились новым ледовым городком
Общество, 25.02.2024
Для него придумают «легенду» за 600 с лишним тысяч
В Бурятии подправят закон о гимне
В Бурятии подправят закон о гимне
Общество, 25.02.2024
В него решили внести кое-какие изменения
Холода в Бурятии пока не собираются отступать
Холода в Бурятии пока не собираются отступать
Общество, 25.02.2024
В республике сохранятся умеренные морозы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^