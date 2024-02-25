В приграничном районе Бурятии продолжается упорная борьба с наледными водами



В Кяхтинском районе продолжается борьба с наледными водами. В селе Кудара-Сомон расчистили канал и прорыли 200-метровую траншею, а также прочистили 400 метров русла реки с помощью экскаватора. К работам привлекли 15 человек и задействовали две единицы техники.



В улусе Ара-Алцагат тоже расчищали русло на улице Гуджертуйская, а в Усть-Дунгуе сделали траншею длиной в 1400 метров и расширили проход под мостом. Для этого привлекли МАЗ, экскаватор и ПЗМ. Помощь оказывают местные жители.



Глава района Андрей Фомин сообщил в соцсетях, что объехал населённые пункты, оказавшиеся в зоне подтопления. «Работы по расчистке русла и стока воды продолжаются», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

