В приграничном районе Бурятии продолжается упорная борьба с наледными водами

Там затопило сразу несколько сёл
В Кяхтинском районе продолжается борьба с наледными водами. В селе Кудара-Сомон расчистили канал и прорыли 200-метровую траншею, а также прочистили 400 метров русла реки с помощью экскаватора. К работам привлекли 15 человек и задействовали две единицы техники.
В улусе Ара-Алцагат тоже расчищали русло на улице Гуджертуйская, а в Усть-Дунгуе сделали траншею длиной в 1400 метров и расширили проход под мостом. Для этого привлекли МАЗ, экскаватор и ПЗМ. Помощь оказывают местные жители.
Глава района Андрей Фомин сообщил в соцсетях, что объехал населённые пункты, оказавшиеся в зоне подтопления. «Работы по расчистке русла и стока воды продолжаются», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Там затопило сразу несколько сёл
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