Грандиозные стройки и перестройки, шествие в дэгэлах, «кони удачи» и безудержное веселье
Год Дракона официально наступил. Бурятия празднует! Первый флешмоб в национальных костюмах собрал более 400 человек. В дацанах загорелись ритуальные костры. Праздник Белого месяца в Улан-Удэ отметили большим концертом. На второй день Сагаалгана буддисты по традиции запустили «коней удачи» — вывешали разноцветные флажки «Хии морин». На Лысой горе с утра образовалась небывалая пробка по дороге к дацану «Ринпоче Багша». На острове в устье Уды заложили священный сосуд «Бумпа» в основание нового здания Национального музея Бурятии. А у набережной Селенги началось строительство театра «Байкал».
Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2024
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