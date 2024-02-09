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В столице Бурятии загорелись ритуальные костры

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их зажгли в городе перед Сагаалганом. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

За два дня до Сагаалгана, который наступит 10 февраля, по всей Бурятии загорелись ритуальные костры. В столице и районах республики устроили обряд Дугжууба (возрастное ограничение – 6+). Это ритуал очищения, который проводят для устранения помех и всего плохого – чтобы в наступающем году человек обрёл благополучие, здоровье и счастье.

По традиции, чтобы избавиться от негатива, дома заводят тесто, обтирают им себя и близких, а на следующий день приносят на место, где зажигают очистительные костры. Туда и нужно бросить тесто. Оно сгорит, а вместе с ним – и всё дурное.

В Улан-Удэ ритуал проходил сразу в 14 местах. В обряде принял участие и глава Бурятии Алексей Цыденов – накануне он побывал в дацане «Хамбын Хурэ» на Верхней Берёзовке. Руководитель региона после очищения поздравил всех с наступающим Сагаалганом.

- Живите правильно, живите с чистой душой, идите по жизни уверенно, пусть нам способствует удача, – обратился он к жителям республики. – Пусть всё у нас получится, пусть наши ребята (участники СВО – прим.) быстрее домой вернутся с победой, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло. Всех с праздником!


дугжууба Сагаалган буддизм

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