В столице Бурятии загорелись ритуальные костры







За два дня до Сагаалгана, который наступит 10 февраля, по всей Бурятии загорелись ритуальные костры. В столице и районах республики устроили обряд Дугжууба (). Это ритуал очищения, который проводят для устранения помех и всего плохого – чтобы в наступающем году человек обрёл благополучие, здоровье и счастье.По традиции, чтобы избавиться от негатива, дома заводят тесто, обтирают им себя и близких, а на следующий день приносят на место, где зажигают очистительные костры. Туда и нужно бросить тесто. Оно сгорит, а вместе с ним – и всё дурное.В Улан-Удэ ритуал проходил сразу в 14 местах. В обряде принял участие и глава Бурятии Алексей Цыденов – накануне он побывал в дацане «Хамбын Хурэ» на Верхней Берёзовке. Руководитель региона после очищения поздравил всех с наступающим Сагаалганом.- Живите правильно, живите с чистой душой, идите по жизни уверенно, пусть нам способствует удача, – обратился он к жителям республики. – Пусть всё у нас получится, пусть наши ребята (.) быстрее домой вернутся с победой, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло. Всех с праздником!