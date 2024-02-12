Как это происходило, смотрите в фоторепортаже Сергея Тарасенко
Вчера, 11 февраля, в Бурятии верующие запустили «коней удачи». Буддисты вывешивали флажки «Хии морин» («Конь ветра») – символ, показывающий состояние благополучия человека.
Запуск «Конь ветра удачи» в дацане «Ринпоче Багша» на Лысой горе в Улан-Удэ заснял в специальном фоторепортаже Сергей Тарасенко.
Напомним, что ламы предварительно проводят ритуал освящения флажков ветра удачи – «Хии морин сан». А второго числа «белого» месяца по лунному календарю, на следующий после празднования Сагаалгана день, буддисты совершают обряд запуска «коней ветра удачи» – вывешивают освящённые в дацанах «Хии морин».
В Улан-Удэ буддисты вывесили «коней удачи»
Общество, Фото:
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