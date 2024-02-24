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В Улан-Удэ до 16 градусов мороза

В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 24 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура днём -14,-19, местами -7,-12.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Днём -14,-16 градусов.

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