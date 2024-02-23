Он пожелал защитникам крепкого здоровья
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил с Днём защитника Отечества.
- Ваша доблесть, героизм, стойкость и мужество для всех нас являются примером истинного патриотизма. Свобода и независимость России всегда опиралась на плечи таких людей, как вы-сильных, смелых и отважных, готовых постоять за свою семью, за свою землю, за свою Родину. Вы, не щадя себя, сражались и сражаетесь с врагом за наше будущее и с честью и победой проходите через все испытания, – написал Игорь Шутенков в своём телеграм-канале.
Также он пожелал крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. «А нашим ребятам, нашим защитникам – поскорее вернуться домой с Победой!».
Он пожелал защитникам крепкого здоровья
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