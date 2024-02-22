Следователи и полицейские Бурятии передали в зону СВО три автомобиля









Сотрудники следственного управления и министерства внутренних дел Бурятии в очередной раз передали военнослужащим из воинских подразделений республики три автомобиля повышенной проходимости для использования в ходе специальной военной операции. На собранные среди личного составаНа церемонии выступил заместитель руководителя следственного управления Антон Владимирович Золотоев, который поздравил всех участников мероприятия с наступающим праздником – Днём защитника Отечества, а военнослужащим пожелал оставаться невредимыми на полях сражений и быстрее с победой вернутся обратно на родную землю к любящим семьям.Завершилось мероприятие минутой молчания в знак глубокого уважения и скорби к погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам правоохранительных органов и солдатам.- Прошлой осенью сотрудники следственного управления в едином порыве также присоединились к коллегам из МВД по Республике Бурятия и других правоохранительных органов и приняли участие в аналогичной акции. Тогда на собранные денежные средства были приобретены и переданы в зону проведения специальной военной операции шесть автомобилей повышенной проходимости, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.