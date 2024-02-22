В деле разбиралась прокуратура
Жительница города Закаменск обратилась в пенсионный орган с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии в связи с имеющимся педагогическим стажем в образовательных учреждениях. Однако ей отказали в связи с отсутствием 25-летнего стажа.
Тогда женщине по решению суда в педагогический стаж включён неучтённый уполномоченным органом период её работы учителем в Монголо-Российской совместной школе в 2000 и 2001 годах.
- С учётом этого право на досрочную пенсию у неё возникло с февраля 2020 года. После повторного обращения в региональное отделение пенсионного фонда пенсия заявителю назначена с ноября 2020 года, что повлекло нарушение её пенсионных прав. В связи с этим прокурор района направил в суд иск о возложении на отделение фонда обязанности назначить педагогу досрочную страховую пенсию с момента возникновения права на неё, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Советский районный суд Улан-Удэ исковые требования удовлетворил.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В Бурятии педагогу незаконно отказали в назначении досрочной пенсии
Общество, Фото:
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