В Бурятии педагогу незаконно отказали в назначении досрочной пенсии

В деле разбиралась прокуратура



Жительница города Закаменск обратилась в пенсионный орган с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии в связи с имеющимся педагогическим стажем в образовательных учреждениях. Однако ей отказали в связи с отсутствием 25-летнего стажа.



Тогда женщине по решению суда в педагогический стаж включён неучтённый уполномоченным органом период её работы учителем в Монголо-Российской совместной школе в 2000 и 2001 годах.



- С учётом этого право на досрочную пенсию у неё возникло с февраля 2020 года. После повторного обращения в региональное отделение пенсионного фонда пенсия заявителю назначена с ноября 2020 года, что повлекло нарушение её пенсионных прав. В связи с этим прокурор района направил в суд иск о возложении на отделение фонда обязанности назначить педагогу досрочную страховую пенсию с момента возникновения права на неё, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Советский районный суд Улан-Удэ исковые требования удовлетворил.



Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

