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Над Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел

Над Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Это произойдёт в честь Дня защитника Отечества

23 февраля над Улан-Удэ прозвучит пушечный выстрел. 122-миллиметровая гаубица на сопке в микрорайоне Шишковка произведёт уже второй по счёту полуденный выстрел в честь Дня защитника Отечества.

- Ритуал полуденного выстрела введён в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России. Новая традиция связана с присвоением городу почётного звания «Город трудовой доблести» и посвящена значительному вкладу жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, и проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, - пояснили в мэрии.

Полуденный выстрел гаубицы будет звучать восемь раз: в 12:00 в День защитника Отечества 23 февраля, в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945 год) 9 мая, в День России 12 июня, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год) 3 сентября, в День присвоения городу Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести»11 сентября, в День народного единства 4 ноября и в День Конституции России 12 декабря.

В этом году пушечный выстрел прозвучит ещё и 31 августа, по случаю 85-летия со дня Победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол.

Как сообщал «Байкал-Daily», также завтра в Улан-Удэ артиллерийские подразделения Восточного военного округа проведут праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Артиллеристы произведут 30 залпов в 21:00.

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полуденный выстрел 23 февраля

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