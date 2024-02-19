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23 февраля в Улан-Удэ устроят артиллерийский салют

23 февраля в Улан-Удэ устроят артиллерийский салют
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В честь Дня защитника Отечества произведут 30 залпов

В честь Дня защитника Отечества в Улан-Удэ устроят праздничный салют. Артиллеристы ВВО выполнят залпы из орудий и салютных пусковых установок 23 февраля в 21:00, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

- При проведении салютов будут задействованы орудия различных типов, в том числе гаубицы Д-30, пушки БС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А85, 2А85А1. В настоящее время личный состав салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчётов орудий в составе сводных дивизионов, - отметили в пресс-службе.

В День защитника Отечества артиллерийские расчёты ВВО произведут по 30 залпов.

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день защитника Отечества

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