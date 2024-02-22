В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры





Солнечная интерференция – сезонное явление, когда само светило, спутник связи и антенна приёма на Земле оказываются на одной линии. Тень от спутника падает на антенну – и сигнал теряется.



Cлучается такое дважды в год – весной и осенью. В эру аналогового телевещания солнце вызывало массовые сбои в ТВ-трансляции. Цифровые технологии позволили свести это к минимуму благодаря внедрению систем оперативного резервирования.





На официальном сайте российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) появилось предупреждение, что с 22 февраля по 8 марта возможны кратковременные отключения телерадиосигнала во всех населённых пунктах Бурятии с 13:44 до 14:41. Причина– так называемая солнечная интерференция. Продолжительность таких помех – от нескольких секунд до 17 минут в сутки.- Если в период интерференции «картинка» на экране замерзает или рассыпается, перезагрузите телевизор или приставку – выключите и через минуту включите. Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов, – говорится в сообщении. – Полностью исключить воздействие солнца на телевизионный и радиосигнал невозможно.