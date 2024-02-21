21 февраля

20 февраля

Популярное

В Бурятии увеличили выплаты опекунам и приёмным семьям

В Бурятии увеличили выплаты опекунам и приёмным семьям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё в республике на 8,89% проиндексируют маткапитал

С февраля в Бурятии увеличились выплаты приёмным семьям и опекунам. С 1 февраля они стали больше на 8,89%. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.

- В частности, индексируются выплаты приёмным и семьям опекунов на содержание подопечных, вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, доплаты к общему вознаграждению приёмным родителям, воспитывающим пятерых и более детей, выплаты участникам вооружённых конфликтов и ветеранам труда. Всего в списке – 16 категорий граждан, которых коснётся эта индексация, – сообщила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.

На столько же – 8,89% – проиндексируют республиканский материнский (семейный) капитал. Это коснётся многодетных семей, где среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Бурятии.

- Если в прошлом году размер регионального маткапитала составлял 65 300 рублей, то после индексации сумма увеличится до 71 100, – уточнила министр. – Этой мерой социальной поддержки охватили 2 111 семей, которым перечислили 144 миллиона 900 тысяч рублей. Средства ежегодно выделяются из регионального бюджета.
выплаты приёмные семьи опекунство дети материнский капитал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии стали чаще садиться и взлетать самолёты
В Бурятии стали чаще садиться и взлетать самолёты
Общество, 21.02.2024
Половина пассажиропотока в республике пришлась на Москву 
К зимнему туристическому сезону запущен цифровой гид для гостей Бурятии
К зимнему туристическому сезону запущен цифровой гид для гостей Бурятии
Общество, 21.02.2024
Онлайн-гид бесплатно доступен абонентам всех операторов
В Бурятии сёла одно за другим переходят на повышенную готовность
В Бурятии сёла одно за другим переходят на повышенную готовность
Общество, 21.02.2024
Её ввели в очередном населённом пункте из-за наледи на реке
Стало известно, какой будет новая инфекционная больница в Улан-Удэ
Стало известно, какой будет новая инфекционная больница в Улан-Удэ
Общество, 21.02.2024
На месте старого здания появятся два новых корпуса
В Улан-Удэ транспортные полицейские сыграли в настольный теннис
В Улан-Удэ транспортные полицейские сыграли в настольный теннис
Общество, 21.02.2024
Мероприятие посвятили 105-летию со дня образования транспортной полиции 
МЧС назвало основные причины пожаров в Бурятии
МЧС назвало основные причины пожаров в Бурятии
Общество, 21.02.2024
С начала месяца произошло больше сотки возгораний 
В Бурятии взволновавшим сельчан уткам не грозит смерть
В Бурятии взволновавшим сельчан уткам не грозит смерть
Общество, 21.02.2024
Специалисты заверили, что с ними всё хорошо
«Ломать – не строить»: В Бурятии сельчан возмутил внезапный ремонт моста-развалюхи
«Ломать – не строить»: В Бурятии сельчан возмутил внезапный ремонт моста-развалюхи
Общество, 21.02.2024
Вместо него власти пообещали сделать временную переправу
Эксперты: Бурятия обогнала Москву по перспективности трудоустройства
Эксперты: Бурятия обогнала Москву по перспективности трудоустройства
Общество, 21.02.2024
По оценке специалистов, республика опередила столицу на десяток позиций
Столица Бурятии готовится к масштабному преображению
Столица Бурятии готовится к масштабному преображению
Общество, 21.02.2024
В центре Улан-Удэ появятся новые зелёные зоны и спортобъекты
Забайкальца оштрафовали на 250 тысяч за незаконный найм двух иностранцев
Забайкальца оштрафовали на 250 тысяч за незаконный найм двух иностранцев
Общество, 21.02.2024
Иностранные граждане также не обошлись без штрафов 
В Бурятии не хотели обследовать больного заключённого
В Бурятии не хотели обследовать больного заключённого
Общество, 21.02.2024
У мужчины-инвалида ухудшилось здоровье в колонии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^