А ещё в республике на 8,89% проиндексируют маткапитал
С февраля в Бурятии увеличились выплаты приёмным семьям и опекунам. С 1 февраля они стали больше на 8,89%. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.
- В частности, индексируются выплаты приёмным и семьям опекунов на содержание подопечных, вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, доплаты к общему вознаграждению приёмным родителям, воспитывающим пятерых и более детей, выплаты участникам вооружённых конфликтов и ветеранам труда. Всего в списке – 16 категорий граждан, которых коснётся эта индексация, – сообщила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.
На столько же – 8,89% – проиндексируют республиканский материнский (семейный) капитал. Это коснётся многодетных семей, где среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Бурятии.
- Если в прошлом году размер регионального маткапитала составлял 65 300 рублей, то после индексации сумма увеличится до 71 100, – уточнила министр. – Этой мерой социальной поддержки охватили 2 111 семей, которым перечислили 144 миллиона 900 тысяч рублей. Средства ежегодно выделяются из регионального бюджета.
В Бурятии увеличили выплаты опекунам и приёмным семьям
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