Улан-удэнцы рискуют остаться без своих квартир и участков



- Если у вас есть пожилые родственники, проверьте, зарегистрировано ли их право собственности на объекты – призвала улан-удэнцев начальник отдела по работе с ранее учтёнными и бесхозяйными объектами недвижимости КУИ Надежда Манзаева.



Узнать, проводит ли КУИ мероприятия по выявлению правообладателя в отношении той или иной квартиры или участка можно, перейдя по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/, а всю интересующую информацию предлагают узнавать по телефонам 8 (3012) 23-59-03 и 23-59-19.





Жители бурятской столицы могут остаться без недвижимости. Речь об объектах капитального строительства, квартирах, зданиях, помещениях и земельных участках. Их будут признавать бесхозными и оформлять в муниципальную собственность (то есть отдавать городу), если в Росреестре нет регистрации, а в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии – данных о собственнике.Причина тому – изменения в федеральном законодательстве. По данным на конец октября 2023-го, в Улан-Удэ насчитывалось около двух тысяч объектов, включая жилые помещения, которые могут перейти в собственность муниципалитета. В ЕГРН же значатся 30 000.Тем, кто не зарегистрировал свою недвижимость в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), советуют сделать это в ближайшее время. Платить госпошлину не придётся.