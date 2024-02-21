В Улан-Удэ днём 19 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер переменный 2-7, днём в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -17,-22, местами -8,-13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Днём 17-19 градусов мороза.
В Бурятии преимущественно без осадков
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Общество, 21.02.2024
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