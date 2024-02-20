20 февраля

19 февраля

Популярное

В Бурятии сельчан разгневали занятия в школе в лютые морозы

В Бурятии сельчан разгневали занятия в школе в лютые морозы
Общество,  Фото:Pixabay.com
Родители учеников заявили, что их отправляют туда «в приказном порядке»

В Заиграевском районе разгорелся жаркий спор из-за решения не отменять занятия в одной из местных СОШ, несмотря на сильные морозы. Местные жители заявили в группе «Заиграево-инфо.24/7», что детей заставляют идти на уроки «в приказном порядке», когда за окном -40 градусов. «Почему нельзя перенести их на более позднее время?», – негодуют сельчане.

Ситуацию прокомментировали в районном управлении образования (РУО). Там заявили, что похолодание временное – оно продлится три-четыре дня, а потому переход на удалёнку сочли нецелесообразным. Об этом родителей оповестили через чаты, а самих учеников – на общей линейке.

- В кабинетах установлены обогреватели. Температура там в среднем – 19-20°С. Опыт предыдущего года показал, что перевод школы на более поздний режим работы даёт очень низкую посещаемость, –  подчеркнули в РУО, добавив, что взрослые могут оставить детей дома по своему усмотрению.

Вообще узнавать, сколько градусов за окном, лучше на официальном сайте Бурятского гидрометцентра. При этом нужно использовать данные на 6:00 утра для учеников первой смены и на 11:00 – для второй.

Если официального решения об отмене занятий нет, родители или законные представители вправе сами решать, отправлять ли туда ребятишек. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц.
отмена занятий в школах морозы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Проснутся от спячки»: Жителей Бурятии в феврале начали пугать клещами
«Проснутся от спячки»: Жителей Бурятии в феврале начали пугать клещами
Общество, 20.02.2024
За год они покусали более 3600 человек и заразили энцефалитом 29
Житель Бурятии отсудил треть миллиона за ДТП
Житель Бурятии отсудил треть миллиона за ДТП
Общество, 20.02.2024
Он получил в аварии серьёзные травмы и не мог работать
В Забайкалье сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю
В Забайкалье сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю
Общество, 20.02.2024
У мужчины на трассе сломался автомобиль 
В Бурятии сельчан разгневали занятия в школе в лютые морозы
В Бурятии сельчан разгневали занятия в школе в лютые морозы
Общество, 20.02.2024
Родители учеников заявили, что их отправляют туда «в приказном порядке»
Большинство улан-удэнцев не будут премировать к 23 февраля и 8 марта
Большинство улан-удэнцев не будут премировать к 23 февраля и 8 марта
Общество, 20.02.2024
Работодатели решили ограничиться подарками и корпоративами
Улица в Улан-Удэ останется без холодной воды на несколько часов
Улица в Улан-Удэ останется без холодной воды на несколько часов
Общество, 20.02.2024
Она исчезнет в нескольких домах из-за ремонта
Жители Мухоршибирского района Бурятии встали на «Лыжню России»
Жители Мухоршибирского района Бурятии встали на «Лыжню России»
Общество, 20.02.2024
В спортивном празднике участвовали семьями 
В столице Бурятии усиленно разгребают снег
В столице Бурятии усиленно разгребают снег
Общество, 20.02.2024
Его вывозят на специальные площадки для временного складирования
В Улан-Удэ волонтёры спасли кошку с кровавой диареей
В Улан-Удэ волонтёры спасли кошку с кровавой диареей
Общество, 20.02.2024
Несчастное животное оказалось на грани жизни и смерти
В Улан-Удэ городские власти подвели итоги работы за год
В Улан-Удэ городские власти подвели итоги работы за год
Общество, 20.02.2024
Состоялось заседании коллегии администрации Железнодорожного района
В Бурятии выбрали лучшие лесные проекты
В Бурятии выбрали лучшие лесные проекты
Общество, 20.02.2024
Участники прислали более 30 исследовательских работ
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН
Общество, 20.02.2024
Они сами придумали юмористические номера  
Автопарк полиции Иркутской области пополнился 11 кроссоверами
Автопарк полиции Иркутской области пополнился 11 кроссоверами
Общество, 20.02.2024
Новые автомобили распределили по всему региону 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^