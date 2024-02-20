В Бурятии сельчан разгневали занятия в школе в лютые морозы



В Заиграевском районе разгорелся жаркий спор из-за решения не отменять занятия в одной из местных СОШ, несмотря на сильные морозы. Местные жители заявили в группе «Заиграево-инфо.24/7», что детей заставляют идти на уроки «в приказном порядке», когда за окном -40 градусов. «Почему нельзя перенести их на более позднее время?», – негодуют сельчане.



Ситуацию прокомментировали в районном управлении образования (РУО). Там заявили, что похолодание временное – оно продлится три-четыре дня, а потому переход на удалёнку сочли нецелесообразным. Об этом родителей оповестили через чаты, а самих учеников – на общей линейке.



- В кабинетах установлены обогреватели. Температура там в среднем – 19-20°С. Опыт предыдущего года показал, что перевод школы на более поздний режим работы даёт очень низкую посещаемость, – подчеркнули в РУО, добавив, что взрослые могут оставить детей дома по своему усмотрению.







Вообще узнавать, сколько градусов за окном, лучше на официальном сайте Бурятского гидрометцентра. При этом нужно использовать данные на 6:00 утра для учеников первой смены и на 11:00 – для второй.



Если официального решения об отмене занятий нет, родители или законные представители вправе сами решать, отправлять ли туда ребятишек. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц.