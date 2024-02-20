20 февраля

19 февраля

Популярное

За год в Бурятии задержали почти четыре тысячи пьяных водителей

За год в Бурятии задержали почти четыре тысячи пьяных водителей
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
В Госавтоинспекции подвели итоги работы

Отдельный специализированный батальон ДПС Госавтоинспекции Бурятии подвёл итоги работы за 2023 год.

В прошлом году личным составом ОСБ ДПС было выявлено свыше 67 тысяч нарушений правил дорожного движения. В том числе, задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами около 3800 водителей с признаками алкогольного опьянения. При надзоре за дорожным движением выявлено более 2400 водителей, не имевших права управления транспортом и 815 нарушителей, лишённых такого права.

- С учётом анализа дорожно-транспортных происшествий в Улан-Удэ сотрудниками ОСБ ДПС днём проводились массовые проверки водителей на конкретных участках улично-дорожной сети. За 12 месяцев прошлого года было проведено 36 таких рейдов, около 500 участников дорожного движения за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Аналогичные мероприятия с привлечением дополнительных нарядов ДПС прошли в ночное время. В результате 79 таких выходов выявлено свыше 550 правонарушений. В том числе, задержаны 190 водителей в нетрезвом виде, а в отношении 26 автомобилистов собраны материалы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Повторное управление транспортом в состоянии опьянения».

Вместе с тем, в 2023 году сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС в столице Бурятии раскрыли 644 преступления, среди которых угоны транспорта, кражи имущества, наркопреступления, повторное нетрезвое вождение и др. Выявлено 70 фактов незаконной перевозки лесопродукции, 20 фактов перевозки наркотических средств, 121 факт незаконной перевозки металла, 31 факт нарушений правил перевозки мяса и 52 факта незаконной перевозки рыбы, а также 13 фактов перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих документов.

Продолжается практика выезда в районы республики и оказания практической помощи территориальным подразделениям. Так, в прошлом году сотрудниками ОСБ ДПС осуществлено 352 таких выезда, выявлено 209 водителей в состоянии опьянения.

- В текущем году будет продолжена работа по выявлению грубых нарушений ПДД, профилактике ДТП с участием несовершеннолетних, пресечению фактов управления транспортом лицами, не имеющими права управления или лишёнными такого права, пропаганде использования ремней безопасности и предупреждению наездов на пешеходов, - отметили в МВД. 

ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Проснутся от спячки»: Жителей Бурятии в феврале начали пугать клещами
«Проснутся от спячки»: Жителей Бурятии в феврале начали пугать клещами
Общество, 20.02.2024
За год они покусали более 3600 человек и заразили энцефалитом 29
Житель Бурятии отсудил треть миллиона за ДТП
Житель Бурятии отсудил треть миллиона за ДТП
Общество, 20.02.2024
Он получил в аварии серьёзные травмы и не мог работать
В Забайкалье сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю
В Забайкалье сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю
Общество, 20.02.2024
У мужчины на трассе сломался автомобиль 
В Бурятии сельчан разгневали занятия в школе в лютые морозы
В Бурятии сельчан разгневали занятия в школе в лютые морозы
Общество, 20.02.2024
Родители учеников заявили, что их отправляют туда «в приказном порядке»
Большинство улан-удэнцев не будут премировать к 23 февраля и 8 марта
Большинство улан-удэнцев не будут премировать к 23 февраля и 8 марта
Общество, 20.02.2024
Работодатели решили ограничиться подарками и корпоративами
Улица в Улан-Удэ останется без холодной воды на несколько часов
Улица в Улан-Удэ останется без холодной воды на несколько часов
Общество, 20.02.2024
Она исчезнет в нескольких домах из-за ремонта
Жители Мухоршибирского района Бурятии встали на «Лыжню России»
Жители Мухоршибирского района Бурятии встали на «Лыжню России»
Общество, 20.02.2024
В спортивном празднике участвовали семьями 
В столице Бурятии усиленно разгребают снег
В столице Бурятии усиленно разгребают снег
Общество, 20.02.2024
Его вывозят на специальные площадки для временного складирования
В Улан-Удэ волонтёры спасли кошку с кровавой диареей
В Улан-Удэ волонтёры спасли кошку с кровавой диареей
Общество, 20.02.2024
Несчастное животное оказалось на грани жизни и смерти
В Улан-Удэ городские власти подвели итоги работы за год
В Улан-Удэ городские власти подвели итоги работы за год
Общество, 20.02.2024
Состоялось заседании коллегии администрации Железнодорожного района
В Бурятии выбрали лучшие лесные проекты
В Бурятии выбрали лучшие лесные проекты
Общество, 20.02.2024
Участники прислали более 30 исследовательских работ
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН
Общество, 20.02.2024
Они сами придумали юмористические номера  
Автопарк полиции Иркутской области пополнился 11 кроссоверами
Автопарк полиции Иркутской области пополнился 11 кроссоверами
Общество, 20.02.2024
Новые автомобили распределили по всему региону 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^