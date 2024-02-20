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Дом в центре Улан-Удэ лишился спецсчёта на капремонт из-за неплательщиков

Дом в центре Улан-Удэ лишился спецсчёта на капремонт из-за неплательщиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь все собранные жильцами деньги сольют в «общий котёл»

Жители Бурятии вправе выбрать один из двух способов формирования фонда капремонта – копить деньги на специальном или же на счёте регионального оператора. В первом случае собственники откладывают все средства исключительно на дом, в котором живут, во втором же они идут в «общий котёл».

Недавно один из многоквартирных домов в центре Улан-Удэ такого спецсчёта лишился. Проверка, которую провели в ушедшем 2023 году сотрудники Госстройжилнадзора, показала: на нём образовалась крупная задолженность. А при собираемости ниже 50% такой способ формирования фонда капитального ремонта считается нереализованным.
 
По закону, для исправления ситуации дают пять месяцев. Однако уполномоченные лица товарищества ничего не делали для того, чтобы повысить собираемость взносов. Люди платили по счетам плохо, а ТСЖ забросило ежегодную работу со спецсчётом – тариф не меняли и исковую работу не проводили.
 
За пять месяцев денег так и не прибавилось. В итоге всё, что отдали жильцы, решили направить в «общий котёл». ТСЖ захотело оспорить это в суде, но безуспешно.

Служители Фемиды отклонили иск товарищества. На заседании подтвердилось, что сумма собранных на счёте средств составила менее половины от начислений, а меры по повышению собираемости так и не приняли. Доводы о том, что деньги якобы хранились на банковском счёте и в кассе ТСЖ отклонили как несоответствующие нормам жилищного законодательства.
 
- Закон оставляет за собственниками право на изменение способа формирования фонда капитального ремонта в любое время. Но важно помнить, что владельцы спецсчетов обязаны следить за уровнем собираемости. Кроме того, недопустимо аккумулировать взносы на капремонт где-то ещё – это угроза сохранности средств собственников. Если при проведении контрольных мероприятий вновь вскроются подобные факты, сведения об этом передадут в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией, – заявил руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.

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