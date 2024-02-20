Директора управляющей компании оштрафовали
Прокурорами Железнодорожного, Советского, Октябрьского районов Улан-Удэ выявлены факты ненадлежащего содержания управляющей организацией общего имущества многоквартирных домов, расположенных по проспекту 50 лет Октября, улицам Модогоева и Конечной, длительного невывоза бытовых отходов, строительного мусора.
После прокурорского вмешательства управляющая компания вывезла мусор и убрала прилегающую территорию.
Директор управляющей организации привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», ему назначено предупреждение и штраф 25 тысяч рублей.
Кроме того, руководитель предприятия привлечён к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Умышленное невыполнение требований прокурора» в связи с длительным неисполнением представления прокурора Советского района Улан-Удэ по устранению ранее выявленных нарушений в данной сфере, ему назначен штраф.
В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры вывезли мусор
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