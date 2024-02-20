В Бурятии сохранится морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 20 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по крайнему северу небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с. Днём -16,-21, местами -22,-27.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -19,-21.



