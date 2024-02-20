20 февраля

19 февраля

Популярное

В Бурятии сохранится морозная погода

В Бурятии сохранится морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 20 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по крайнему северу небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с. Днём -16,-21, местами -22,-27.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -19,-21.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 20.02.2024
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии разыграли кубок по лёгкой атлетике
В Бурятии разыграли кубок по лёгкой атлетике
Общество, 19.02.2024
Соревнования проходили в столице республики
В Забайкалье на международный фестиваль приедет Лариса Долина
В Забайкалье на международный фестиваль приедет Лариса Долина
Общество, 19.02.2024
На концертных площадках края вновь «зацветёт багульник»
В Хабаровске отпраздновали Сагаалган
В Хабаровске отпраздновали Сагаалган
Общество, 19.02.2024
Он состоялся в доме офицеров ВВО
Бурятский цирк наградили медалью «За заслуги в культуре и искусстве»
Бурятский цирк наградили медалью «За заслуги в культуре и искусстве»
Общество, 19.02.2024
Награду получила директор госцирка Наталья Борисова
В Бурятии отремонтируют центр помощи детям
В Бурятии отремонтируют центр помощи детям
Общество, 19.02.2024
В республике рассказали о выделении средств на социальные учреждения
Тункинец стал чемпионом зимних народных бурятских игр
Тункинец стал чемпионом зимних народных бурятских игр
Общество, 19.02.2024
В Усть-Ордынском округе определили призёров 10 соревнований и 4 конкурсов
Жительницу юга Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем
Жительницу юга Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем
Общество, 19.02.2024
Именинница проживает в Кяхтинском районе
В Бурятии награждены 14 медицинских работников
В Бурятии награждены 14 медицинских работников
Общество, 19.02.2024
Они получили ведомственные награды Минздрава России
В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука
В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука
Общество, 19.02.2024
В столице республики завершился турнир «Белый месяц»
Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО
Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО
Общество, 19.02.2024
Соревнования завершились в столице Амурской области
Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО
Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО
Общество, 19.02.2024
Чемпионами округа стали Тумэн Бодиев и Балдан Цыжипов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^