В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 20 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по крайнему северу небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с. Днём -16,-21, местами -22,-27.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -19,-21.
В Бурятии сохранится морозная погода
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Общество, 20.02.2024
В Улан-Удэ осадков не ожидается
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