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В Бурятии стало накладнее лечиться и умирать

В Бурятии стало накладнее лечиться и умирать
Общество,  Фото:Pixabay.com
В республике подорожали лекарства, приём у врачей и рытьё могил

В Бурятстате рассказали, какие услуги и непродовольственные товары подорожали в республике в первый месяц 2024 года, а что, напротив, стало дешевле. Как выяснилось, сильнее всего наценились уголь (на 7,1%), зубная паста и пустышки (6,2%), трикотажные детские шапки (на 5,5%) и варежки (перчатки) (5,1%), стиральный порошок, подушки (5%), набор корпусной мебели (4,8%), шкаф-вешалка для прихожей и ноутбуки (4,5%), смартфоны (3,9%), двухстворчатые навесные кухонные шкафы (3,8%), шампуни (3,5%) и утеплённые комбинезоны для дошкольников (3,4%).

Стоимость препаратов, не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), увеличилась в среднем на 1%, а тех, что есть в списке ЖНВЛП – на 0,9%. Из медицинских товаров и перевязочных материалов взлетели цены на электронные аппараты для измерения артериального давления (на 6,9%), бинты (3,7%), безртутные (галинстановые) (3,2%) и электронные стандартные медицинские термометры (на 2,4%).
 
Зато в январе в аптеках и магазинах меньше просили за санитарно-гигиенические маски (на 1,9%). Кроме того, жители Бурятии смогли сэкономить на кроссовках  и туалетной воде (5,6%), обрезных досках (4,6%), потолочных светильниках (4%), свежесрезанных цветах (3,9%), гелях для душа (3,5%), бумажных подгузниках, светодиодных лампах и влажных салфетках (3%) и электроутюгах (2,4%).

С начала года заметно подорожал отдых в Объединённых Арабских Эмиратах (14%), Турции (13,2%), Закавказье (13%) и отдельных странах Юго-Восточной Азии (7%). Зато выгоднее стали поездки в Египет (на 4,9%) и Среднюю Азию (3,1%).

Увеличились тарифы на проезд в купе скорого нефирменного (на 20,1%) и фирменного поезда дальнего следования (12,4%) и на  электричках (7,1%). Полёты экономклассом, наоборот, стали доступнее (6,3%).
 
Кроме того, жителям Бурятии в январе пришлось больше тратить на мойку легкового автомобиля (на 7,5%), шиномонтаж колёс (4,4%), мужские (2,8%) и женские стрижки (1,2%), рытьё могил (16,1%), изготовление гробов (6,3%) и кремацию (3,1%), курсы профессионального обучения (в среднем на 13,7%), иностранных языков (на 1,4%) и обучение вождению (1,9%)
 
А ещё в регионе подорожали лечебный массаж (7,7%), физиотерапевтическое лечение (4,2%), первичный консультативный приём у врача-специалиста (2,5%), УЗИ брюшной полости (2,4%), общий анализ крови (1,6%), МРТ и КТ (1,3%) и гастроскопия (ФГДС, ЭГДС) – на 1,2%.


цены деньги Бурятстат

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