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В Бурятии отремонтируют центр помощи детям

В Бурятии отремонтируют центр помощи детям
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике рассказали о выделении средств на социальные учреждения

В этом году на проведение капитального ремонта центра «Малышок» в Бурятии выделены средства в рамках дальневосточной субсидии в размере 58 млн рублей.

- Средства доведены в полном объёме, проводятся мероприятия по организации торгов, - уточнила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. - Вместе с тем, из республиканского бюджета выделены 12 млн рублей, которые будут направлены: на перепрофилирование Заиграевского дома-интерната для престарелых и инвалидов – 3,6 млн рублей, разработку проектно-сметной документации по строительству спального корпуса в центре «Баянгол» - 6,2 млн, разработку проектно-сметной документации по строительству спального корпуса на 20 мест для Окинского центра - 2,4 млн рублей.

Как сообщает министерство социальной защиты населения РБ, в 2023 году на проведение капитальных ремонтов в 10 социальных учреждениях отрасли было израсходовано 109 млн рублей. В семи учреждениях работы завершены, в трёх они ещё продолжаются.

- Кроме того, выделено 10 млн рублей на приобретение основных средств для 12 учреждений. В их числе резервные источники электроэнергии, мебель, оборудование для пищеблоков, два передвижных гусеничных лестничных подъёмника, оборудование для банно-прачечных комплексов, медицинское оборудование и поставка аппарата УЗИ на сумму 12,9 млн рублей Госпиталю для ветеранов войн, - напомнила Быкова. - Заключён контракт на подготовку проектной документации по строительству спального корпуса для Окинского центра - срок - апрель 2024 года. Подготовлена проектная документация на строительство нового корпуса в доме-интернате «Журавушке».

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