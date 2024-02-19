На улице 29 градусов мороза
Для учеников второй смены школ города Улан-Удэ занятия не стали отменять. По данным Бурятского гидрометцентра, в 11:00 за окном -29 градусов, сообщили в комитете по образованию.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром было -34 градуса, в связи с морозами отменили очные занятия у учащихся начальной школы. Занятия проводились в дистанционном формате.
В Улан-Удэ отменяют зaнятия в шкoлax при следующих температурах:
- ЗЗ-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;
- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;
- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;
- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;
- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.
Данные о погоде берутся в 6:00 и в 11:00 для первой и второй смены соответственно.
В Улан-Удэ не стали отменять уроки для второй смены
Общество, Фото:
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