Жителей Бурятии опять ждёт длинный уик-энд





До этого дополнительный выходной в регионе устроили из-за Белого месяца. Всего в 2024-ом жители РФ отдохнут 118 дней (с учётом привычных выходных), а нашей республики – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.



За 23 февраля последует Международный женский день и три выходных в честь него – с 8 по 10 марта. Субботу, 27 апреля, сделают рабочей, зато потом будут целых четыре дня отдыха – по среду, 1 мая (на вторник, 30-ое апреля перенесли субботу, 2 ноября). Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.



Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться предстоит шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно, отдых с которого сдвинули на понедельник, 30-е. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.







Эта рабочая неделя в Бурятии, как и по всей стране, будет короткой. Трудиться придётся с 19 по 22 февраля, а после наступит длинный уик-энд – с 23-го по 25-ое включительно. В ближайшую пятницу россияне отметят День защитника Отечества.