Женщины чаще становятся жертвами криминальных посягательств, чем мужчины
Прокуратура Бурятии составила социальный портрет среднестатистической жертвы преступления. Это работающая женщина в возрасте от 30 до 49 лет.
Портрет составили на основе данных за 2023 год, когда потерпевшими были признаны 13 480 жителей Бурятии.
«Преимущественно потерпевшими становятся лица в возрасте от 30 до 49 лет (47,4 %). Почти каждая десятая жертва оказалась моложе: от 18 до 24 лет (9,7 %), до 17 лет (8,1 %), от 25 до 29 лет (6,4 %). 15,2 % среди пострадавших от преступлений – в возрасте свыше 60 лет и старше, 13,2 % от 50 до 59 лет. Женщины на 34,4 % чаще становятся жертвами криминальных посягательств (7 729), чем мужчины (5 751)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
47,3 % преступлений совершены в отношении граждан, имеющих работу. В отношении безработных граждан и лиц без постоянного источника доходов совершено 30,5 % преступлений, в отношении пенсионеров по старости – 12,8 %, студентов и учащихся – 8,3 %, иных лиц – 1,1 %.
Почти каждое седьмое преступление (15,5 %) совершается в отношении нетрезвых граждан.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее прокуратура Бурятии составила портрет среднестатистического преступника.
В Бурятии составили портрет типичной жертвы преступления
Общество, Фото:
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