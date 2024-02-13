Врачи из Бурятии и всемирно известный хирург спасли малышку с врождённой патологией

К уникальной операции её готовили почти с самого рождения
В Бурятии спасли ребёнка с врождённой патологией. На днях малышке, которой всего два с половиной месяца, сделали сложную операцию, рассказали в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ).
Девочка родилась с атрезией – слепой конец пищевода у неё не соединялся с желудком и расстояние между слепыми концами было значительным. Провести хирургическое вмешательство по восстановлению органа сразу после рождения оказалось невозможно – требовалось поэтапная подготовка.
Новорождённую выхаживали и готовили к сложной торакоскопической операции (малоинвазивный видеоскопический метод) два месяца, а сделала её команда хирургов и анестезиологов-реаниматологов ДРКБ во главе с детским хирургом из Иркутска с мировым именем, доктором медицинских наук и заслуженным врачом России Юрием Козловым.
На первом этапе хирурги наложили гастростому – ввели зонд в желудок, чтобы кормить ребёнка через специальное отверстие. Это позволило обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. На протяжении двух месяцев малышка оставалась под присмотром врачей и медсестёр отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), где набрала соответствующий норме вес.
Сначала девочка находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких из-за угрозы аспирационной пневмонии (лёгочная инфекция, вызванная вдыханием слюны – прим.). Но врачам удалось избежать этих осложнений и от ИВЛ маленькую пациентку отключили.
- За это время подросли верхний и нижний конец пищевода. Мы проводили специальные методы исследования и смотрели, растёт трубка пищевода или нет, – пояснил главный врач ДРКБ Анатолий Дмитриев.
Само вмешательство длилось полтора часа. Врачам удалось сблизить два сегмента пищевода специальными тракционными нитями. Это поспособствует его быстрому росту и через 4-5 дней ребёнку потребуется ещё один этап операции по анастомозу — окончательному соединению концов.
- Оптимально было бы изначально сделать анастомоз, но когда большое расстояние между сегментами, это не всегда удаётся. И потому это один из лучших вариантов, который мы можем предложить на сегодняшний день. Через несколько дней будет этапная внутригрудная тракционная элонгация, которая позволит сохранить собственный пищевод, – подчеркнул Юрий Козлов.
Вместе с ним за операционным столом работали заведующий операционным блоком, детский хирург-уролог ДРКБ Кишикто Пунсуков, детский хирург Дмитрий Васильев, анестезиолог-реаниматолог Баир Балданов, анестезист ОРИТ Анна Глонина и операционная медицинская сестра Светлан Сапхаева.
Врачи из Бурятии и всемирно известный хирург спасли малышку с врождённой патологией
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