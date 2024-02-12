В Улан-Удэ ветерана поздравили со столетием и Сагаалганом

Общество, Фото: пресс-служба администрации Советского района

Юбилей отпраздновала Лидия Гатанова



10 февраля в Улан-Удэ Лидия Очировна Гатанова принимала поздравления со столетним юбилеем и Сагаалганом.



Лидия Очировна родилась в селе Иволга. После окончания школы она решила посвятить свою жизнь медицине и поступила в медицинский техникум. Потом по направлению уехала работать фельдшером в Еравнинский район.



Её муж был участником Великой Отечественной войны. У Лидии Очировны есть четверо детей, которые уже давно выросли и имеют свои семьи. У неё также есть семь внуков и двенадцать правнуков.



В день своего столетнего юбилея Лидия Очировна Гатанова получила множество поздравлений, в том числе от главы Бурятии Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Также её поздравили представители администрации Советского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

