Юбилей отпраздновала Лидия Гатанова
10 февраля в Улан-Удэ Лидия Очировна Гатанова принимала поздравления со столетним юбилеем и Сагаалганом.
Лидия Очировна родилась в селе Иволга. После окончания школы она решила посвятить свою жизнь медицине и поступила в медицинский техникум. Потом по направлению уехала работать фельдшером в Еравнинский район.
Её муж был участником Великой Отечественной войны. У Лидии Очировны есть четверо детей, которые уже давно выросли и имеют свои семьи. У неё также есть семь внуков и двенадцать правнуков.
В день своего столетнего юбилея Лидия Очировна Гатанова получила множество поздравлений, в том числе от главы Бурятии Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Также её поздравили представители администрации Советского района, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ ветерана поздравили со столетием и Сагаалганом
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