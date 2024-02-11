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Из Бурятии под угрозой эвтаназии вывезли более 200 собак

Из Бурятии под угрозой эвтаназии вывезли более 200 собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Часть из них уже обрели хозяев и дом

В улан-удэнском фонде «Собака счастья» подвели промежуточные итоги эвакуации беспризорных собак из Бурятии. Им грозило усыпление из-за закона, принятого в республике в ноябре. Добро на эвтаназию беспризорных животных дали депутаты Народного Хурала и сейчас это оспаривают в суде.

В декабре из республики вывезли 107 четвероногих. В январе спасли ещё 112, их которых минимум 17 уехали сразу в семьи, а всего, по данным на 10 февраля – 235. Плюс десять псов забрали иркутские волонтёры.
 
- Это меньше, чем мы хотели бы, но больше, чем могли себе представить, – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Думали, в январе получится вдвое больше, чем в декабре, но удалось только сохранить темп. Недавно у нас был перерыв в отправках на пару дней из-за подготовки к суду.
 
После того, как в приюте «Ананде», находящемся в муниципальной собственности, разом усыпили 18 животных, волонтёры начали искать им владельцев и передержки по всей стране. Сразу 34 отправились в Красноярск. Увезла их туда неравнодушная девушка по имени Ирина, изначально попросившая дать ей «десять самых жалких собак».

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