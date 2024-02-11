«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону



В минувший четверг, 8 февраля, В минувший четверг, 8 февраля, состоялось очередное заседание по нашумевшему «собачьему» закону, разрешающему усыпление беспризорных псов в Бурятии. Верховный суд РБ приостановил производство по делу для консультации с Конституционным судом РФ. Об этом сообщили в объединении для защиты прав животных в России, ранее подключившееся к этой истории.



- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – рассказали ранее на официальной странице организации «Егоров и партнёры» во «ВКонтакте». – Производство приостановлено до получения ответа.



Кроме того, истцы ходатайствовали о приостановлении действия закона об эвтаназии на время рассмотрения запроса в КС РФ.



С властями судятся благотворительный фонд помощи «Собака счастья» и ещё 10 довольно известных в республике защитников животных. Они подали иски к главе региона Алексею Цыденову и Народному Хуралу. Интересы активистов представляет юрист из российской столицы.



Кое-какие подробности недавнего заседания рассказали в вышеупомянутом фонде. Как выяснилось, на нём в качестве свидетелей со стороны ответчиков выступали кинолог и ветеринарный врач.



- Это заседание оказалось гораздо оживлённее предыдущих (прошли 16 января и 6 февраля – прим.). Было много людей. Наши оппоненты пригласили свидетелей, собрав таким образом полный зал сторонников убийства, – заявили в организации. – Отдельного внимания заслуживает свидетель-кинолог, который говорил, что крупных собак вообще нельзя держать дома.



По слова волонтёров, были и другие «интересные» эксперты.



- Но говорить об этом нет сил – пусть они остаются со своим экспертным мнением. Если с 6 февраля мы со страхом, тревогой и надеждой ждали заседание, назначенное на 8-ое, то сейчас ждать придётся ещё 2-3 месяца Пока остаётся только выразить огромную благодарность юристам, которые всей душой болеют за это дело и готовы выложиться по максимуму, – заключили в «Собаке счастья».



