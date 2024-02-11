Стало известно, чем болели в 2023 году жители республики
В Бурятстате рассказали об эпидемиологической обстановке в республике в ушедшем 2023 году. За 12 месяцев в регионе зарегистрировали 279 500 случаев различных инфекционных и паразитарных заболеваний – на 67% больше, чем в 2022-ом.
За это время снизилась заболеваемость кишечными инфекциями, включая сальмонеллёзные (на 27,8%) и острые (на 26,5%), а также клещевым вирусным энцефалитом (на 35,6%).
Кроме того, отступать продолжили сибирский клещевой тиф (снижение на 23,1%), клещевой боррелиоз или болезнь Лайма (16,7%), педикулёз (8,9%), COVID-19 (6,7%), туберкулёз (на 10,1%) и сифилис (на 9,4%).
Однако жителей республики стали чаще поражать ветряная оспа (24,9%), внебольничная пневмония (22,3%) и грипп (15%). В этом перечне – и вирусные гепатиты (в 2,2 раза). Их диагностировали у 305 человек (против 141 годом ранее) и при этом у восьми – в острой форме (гепатит А).
В РБ на 11,3% возросла заболеваемость гонореей и на 1,4% – ВИЧ. А ещё Бурятию атаковал коклюш. По данным ведомства, за 12 месяцев его подхватили 199 наших земляков, включая 155 детей в возрасте от 10 до 14 лет и 15 подростков от 15-ти до 17-ти.
Бурятию также захватывает корь – в 2023-ом её выявили у шестерых, а в феврале 2024-го число заражённых возросло до девяти. У пяти человек обнаружили менингит, у двоих – бруцеллёз и у одного – лихорадку Денге.
Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Общество, Фото:
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