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Последний долгострой сдали в Бурятии

Последний долгострой сдали в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Жильцам дома вручили символический ключ

В Улан-Удэ сдали жилой дом на проспекте Строителей. Это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

6 февраля жителям дома вручили символический ключ.



Строительство объекта завершили в конце декабря 2023 года, жители квартир начали получать ключи 29 января. Достройкой проблемного объекта занимался фонд поддержки дольщиков Бурятии, ситуацию на контроле держал глава республики Алексей Цыденов. Он лично проинспектировал ход работ в конце сентября, а сегодня поздравил жильцов с получением новых квартир. Алексей Цыденов подчеркнул, что это последний проблемный объект, который попал в реестр Фонда поддержки дольщиков, созданного в 2019 году.

- Кому-то предоставили жилье, кому-то предоставили денежную компенсацию. Всё это мы сделали благодаря решению президента. В стране сложилась сложная ситуация с проблемными домами: люди заплатили приличные взносы, а жилье не получили по разным причинам. Где-то были объективные проблемы у застройщиков, где-то - откровенные мошенники – разные были условия. По решению президента за счёт средств из федерального бюджета такие дома достраивали. И у нас в республике последний дом, который был проблемным, полностью достроен - подчеркнул глава Бурятии.

Региональный фонд поддержки дольщиков создали в 2019 году по решению правительства Бурятии специально для восстановления прав обманутых дольщиков.


обманутые дольщики строительство жилье

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