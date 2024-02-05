05 февраля

04 февраля

Популярное

В Улан-Удэ с начала года пришлось установить 419 новых дорожных знаков

В Улан-Удэ с начала года пришлось установить 419 новых дорожных знаков
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству

Их разрисовывают и даже воруют

419 новых дорожных знака установили в январе 2024 года в столице Бурятии. За прошлый месяц специалисты такж отремонтировали 76 знаков. Они со временем износились, потеряли цвет и подверглись наездам автомобилистов. Об этом сообщил комбинат по благоустройству мэрии Улан-Удэ.

- Ещё одной из причин повреждения знаков является вандализм, - рассказал мастер комбината Андрей Спиридонов. - К сожалению, очень часто недобросовестные лица воруют знаки, разрисовывают или ломают их. Нам приходится постоянно восстанавливать

В комбинате призвали горожан «бережно относиться к труду коммунальщиков»:

«Ведь каждый день наши специалисты работают на благо города, чтобы сделать улицы Улан-Удэ комфортнее и безопаснее для автомобилистов и пешеходов».

Улан-удэнцев, которые заметили повреждённый знак, призвали отправлять адреса и фото в комментариях в телеграм-канале комбината по благоустройству.

«И мы отработаем вашу заявку», - пообещали коммунальщики.
дорожные знаки комбинат по благоустройству дороги ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии закроется МФЦ
В Бурятии закроется МФЦ
Общество, 05.02.2024
Режим его работы изменится в Сагаалган
«Лыжню России» в Улан-Удэ перенесли из-за Сагаалгана
«Лыжню России» в Улан-Удэ перенесли из-за Сагаалгана
Общество, 05.02.2024
Ожидается участие свыше двух тысяч человек
Улан-удэнцев вновь призвали не высовываться на улицу
Улан-удэнцев вновь призвали не высовываться на улицу
Общество, 05.02.2024
Воздухом в столице Бурятии будет опасно дышать сутки
В Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках
В Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках
Общество, 05.02.2024
Ритуальные костры традиционно разожгут перед Сагаалганом
На выплаты и пособия в Бурятии потратили 29 с лишним миллиардов
На выплаты и пособия в Бурятии потратили 29 с лишним миллиардов
Общество, 05.02.2024
Их получает почти половина жителей республики
В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса
В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса
Общество, 05.02.2024
«Преступление совершил, не стесняясь, у всех на глазах»
Жителей Закаменска просят придумать логотип к 90-летию города
Жителей Закаменска просят придумать логотип к 90-летию города
Общество, 05.02.2024
Он должен быть оригинальным и отражать местные особенности
В Улан-Удэ энергетики недогревают дома
В Улан-Удэ энергетики недогревают дома
Общество, 05.02.2024
В КГХ заявили, что ТГК-14 недогревает квартиры в нескольких микрорайонах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^