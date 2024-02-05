В Улан-Удэ с начала года пришлось установить 419 новых дорожных знаков

Их разрисовывают и даже воруют

419 новых дорожных знака установили в январе 2024 года в столице Бурятии. За прошлый месяц специалисты такж отремонтировали 76 знаков. Они со временем износились, потеряли цвет и подверглись наездам автомобилистов. Об этом сообщил комбинат по благоустройству мэрии Улан-Удэ.

- Ещё одной из причин повреждения знаков является вандализм, - рассказал мастер комбината Андрей Спиридонов. - К сожалению, очень часто недобросовестные лица воруют знаки, разрисовывают или ломают их. Нам приходится постоянно восстанавливать

В комбинате призвали горожан «бережно относиться к труду коммунальщиков»:

«Ведь каждый день наши специалисты работают на благо города, чтобы сделать улицы Улан-Удэ комфортнее и безопаснее для автомобилистов и пешеходов».

Улан-удэнцев, которые заметили повреждённый знак, призвали отправлять адреса и фото в комментариях в телеграм-канале комбината по благоустройству.

«И мы отработаем вашу заявку», - пообещали коммунальщики.