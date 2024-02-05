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Экс-зампред Верховного суда Бурятии ушла из жизни

Экс-зампред Верховного суда Бурятии ушла из жизни
Общество,  Фото:pixabay.com
Людмиле Киселёвой было 74 года

На 75-ом году жизни не стало Людмилы Киселёвой – заместителя председателя Верховного суда Бурятии в почётной отставке. Прощание с ней пройдёт во вторник, 6 февраля, в ритуальном зале на улице Борсоева, 1а/1 в Улан-Удэ. Оно начнётся в 12:30.

Людмила Васильевна родилась в 1949 году. В 1975-ом она окончила Свердловский юридический институт. С марта 1985-го являлась судьёй Верховного суда РБ, а с февраля 1992-го по сентябрь 2010-го – зампредседателя ВС по гражданским делам.

Людмила Киселёва – одна из опытнейших судей республики. Общий стаж её работы – более 34 лет. После отставки с 2010-го по 2013-ый года она трудилась замначальника управления судебного департамента Бурятии, а будучи зампредседателя Верховного суда, большое внимание уделяла профессиональному росту судей республики, щедро передавая им свой богатый профессиональный и жизненный опыт и обеспечивая качество рассмотрения гражданских правовых споров.
 
Киселёва оказывала большую практическую помощь молодым коллегам - районным судьям, что сказывалось на улучшении показателей качества их работы. Людмила Васильевна прилагала много усилий по улучшению качества отправления правосудия, устранению судебных ошибок, повышению ответственности судей за порученное дело, систематически анализировала судебную практику по различным категориям дел и много внимания уделяла вопросам правоприменительной практики.

Кроме того, она активно работала в органах судейского сообщества – на протяжении многих лет являлась председателем экзаменационной комиссии по приёму экзамена у кандидатов на должность судьи. Являлась членом президиума ВС РБ.

В 1998-ом Киселёвой присвоили почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В феврале 1999-го её по указу президента РФ наградили почётной грамотой РБ, а в 2000-ом присвоили высший квалификационный класс судьи.

Людмилу Васильевну наградили орденом Почёта, медалями «Ветеран труда» и «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени. Всё судейское сообщество и коллектив Верховного Суда РБ выразили глубокие соболезнования её родным и близким.
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