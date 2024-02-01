В столице Бурятии встретили отца пятерых детей, вернувшегося с СВО

На спецоперацию он отправился по зову сердца



В четверг, 1 февраля, в улан-удэнском аэропорту «Байкал» встретили государственного инспектора Прибайкальского заказника, который приехал на побывку со специальной военной операции. Коллеги мужчины – сотрудники БУ «Бурприрода» вместе с руководителем Алдаром Цыбикмитовым – принесли с собой флаг учреждения.



- Полгода назад наш коллега добровольно, по зову сердца, ушёл на СВО. Это благородный поступок настоящего мужчины – защитника не только природы, но и родины. Он отправился служить, это было его личным решением. Мы с радостью встречаем его сегодня, – отметил Алдар Цыбикмитов.



У бойца – пятеро детей. Первым делом он поедет к маме и родным в село Нестерово, а после отдыха снова отправится на спецоперацию.

