Улан-удэнцам посоветовали ещё сутки не высовываться на улицу

В столице республики продлили режим «чёрного неба»
Поскольку воздух в городе стал небезопасным, улан-удэнцам посоветовали как можно реже бывать на улице воздержаться от поездок на личных авто, свести к минимуму физические нагрузки или же не заниматься спортом на воздухе. А ещё – пить больше жидкости и отказаться от курения.
Так называемый режим «чёрного неба» в итоге продлили ещё на сутки – до 20:00 1 февраля. Так что до этого времени из дома лишний раз выходить не стоит.
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